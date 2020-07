Coronavirus - Anvers impose une bulle de contacts limitée à dix personnes pour quatre semaines

(Belga) La cellule de crise de la province d'Anvers a décidé samedi de limiter les contacts à dix personnes maximum par individu sur les quatre prochaines semaines. Chacun sera "invité" à conserver le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ces personnes par écrit.

Comme c'est déjà le cas dans la ville d'Anvers depuis samedi, les réunions de plus de dix personnes sur l'espace public sont interdites sur tout le territoire de la province. La cellule de crise demande également qu'une distance physique suffisante soit maintenue à l'intérieur de ce groupe. Les fêtes privées doivent également être reportées. Les personnes âgées de plus de 12 ans devront porter un masque dans tous les "lieux publics très fréquentés". "Ce n'est que si chacun adhère systématiquement à toutes les mesures que nous pourrons, ensemble, faire baisser fortement le nombre de contaminations dans les quatre prochaines semaines", indique la cellule de crise dirigée par la gouverneure Cathy Berx. "Nous demandons à chacun d'être créatif pour vaincre le virus, pas pour contourner les mesures." Respecter strictement les règles, plus sévères au niveau local, permettra d'éviter un reconfinement, justifient les autorités. "Nous voulons éviter ce scénario, tout le monde veut l'éviter à tout prix", insistent-elles. La cellule de crise de la province s'est à nouveau réunie samedi. Le nombre de nouvelles infections y augmente en effet plus rapidement que dans le reste du pays. "Le taux de reproduction du virus, ou R0, approche de 2, ce qui indique une augmentation exponentielle du nombre d'infections", a conclu le rapport. Ce chiffre signifie qu'une personne infectée en contamine deux autres en moyenne. En comparaison, le taux s'élève à 1,45 pour la Belgique, selon les données de Sciensano. (Belga)