Coronavirus - Chili: plus de 13.000 morts du coronavirus en incluant les cas probables

Le nombre de morts liés au coronavirus dépasse les 13.000 au Chili, a annoncé samedi le ministère de la Santé, qui a inclus dans ce bilan environ 4.000 décès probablement de même origine, suivant ainsi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au total, 9.020 décès confirmés avec test PCR ont été enregistrés, auxquels s'ajoutent 4.183 morts "probables" du Covid-19, selon les chiffres officiels. Les experts considèrent qu'inclure des décès probables dans le bilan global permet d'approcher le plus possible des paramètres de l'OMS. Sur les dernières 24 heures, le Chili a annoncé samedi 2.287 nouveaux cas de contaminations, pour un total de 343.592, et 106 décès. Les autorités ont assuré que les chiffres de nouveaux cas connaissaient une tendance à la baisse. Elles ont dès lors annoncé vendredi une première étape de déconfinement à partir de la semaine prochaine pour sept localités de la région de Santiago, certaines étant en quarantaine depuis mars, et pour deux de celle de Valparaiso. Le Chili fait partie des 10 pays les plus infectés par le Covid-19, et le seul avec moins de 30 millions d'habitants dans le classement de l'université américaine Johns Hopkins.