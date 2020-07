Météo - Un temps encore variable pour terminer le week-end

(Belga) Une zone de pluie quittera le territoire belge, laissant encore quelques gouttes sur l'est du pays ce dimanche matin. Le ciel restera variable ailleurs avec encore quelques averses localisées. Dans l'après-midi, le temps deviendra sec à partir du littoral avec de larges éclaircies, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés.

Dans le courant de la soirée et de la nuit de dimanche à lundi, le temps sera calme et le ciel se dégagera en première partie de nuit. Les températures seront comprises entre 10 degrés en Ardenne et 14 degrés en bord de mer. Les nuages viendront ensuite en cours de nuit depuis la France. Lundi, les nuages seront toujours présents et un peu de pluie restera possible, surtout en Flandre. Le soleil sera plus généreux sur le sud du pays. Le mercure montera de quelques degrés et les maxima seront compris entre 22 et 28 degrés. Mardi, une petite perturbation traversera la Belgique à partir du littoral. Cela pourrait amener quelques averses par endroits. Le temps redeviendra rapidement plus sec avec parfois de larges éclaircies. Les maxima oscilleront entre 19 et 23 degrés. (Belga)