Pour capter du réseau et suivre leurs cours à distance, ces enfants péruviens ont gravi chaque jour... une colline (photos)

Guidés par leur mère, quatre enfants péruviens âgés de 10 à 16 ans ont escaladé chaque jour une colline escarpée située dans la cordillère des Andes, dans la région du lac Titicaca, pour capter du réseau avec leur téléphone portable afin de pouvoir suivre les cours dispensés à distance pendant l'épidémie de Covid-19.

À Conaviri, une commune reculée du district de Mañazo, à une heure et demie de la ville de Puno riveraine du lac Titicaca, le réseau pour la téléphonie mobile ne peut être capté qu'au sommet d'un mont. Pour pouvoir bénéficier du programme "apprendre à la maison" mis en place par le ministère de l'Education en raison de la fermeture des établissements scolaires à cause de la pandémie, Roxana, 16 ans, Alberto 15 ans, Juan Carlos 13 ans et Alvaro, 10 ans, ont fait tous les jours cette ascension en compagnie de leur mère Raymunda Charca.







La mère de famille, âgée de 43 ans a aidé ses enfants à suivre leur scolarité, pendant que son époux Juan Cabrera, un berger, s'occupait du bétail dans cette région peuplée par les Quechuas, l'ethnie majoritaire au Pérou. Les enfants recevaient tous les matins un appel sur portable ou par WhatsApp de Mery Quispe Achata, une maîtresse d'école de Conaviri, qui leur dictait les cours à distance.







Après un confinement de la population au niveau national de 100 jours, le Pérou a entamé le 1er juillet le déconfinement dans 18 régions sur 25, dont celles de Lima, Cusco et Puno, à la frontière avec la Bolivie. Ce pays de 33 millions d'habitants a recensé près de 380.000 cas de coronavirus et plus de 18.000 morts. C'est le deuxième pays le plus touché d'Amérique latine après le Brésil.