Prévisions météo: place à la chaleur, jusqu'à 30 degrés attendus la semaine prochaine

Soleil et nuages cumuliformes se partageront le devant de la scène dimanche après-midi et la plupart des régions resteront au sec, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Localement, quelques averses pourront toutefois encore tomber. La Côte bénéficiera, elle, d'un temps souvent ensoleillé. Le thermomètre ne dépassera pas les 18 degrés en Hautes Fagnes et les 23 degrés dans le centre et en Lorraine belge. Il faudra prendre garde au vent, des rafales de 40 à 50 km/h étant prévues.



L'est pourrait tomber sous le coup d'une ondée locale dimanche soir tandis que le reste du pays bénéficiera de larges éclaircies. Les nuages s'accumuleront pendant la nuit et à l'aube, quelques gouttes pourraient rafraîchir les matinaux. Les minima seront compris entre 9 et 15 degrés. La dernière semaine de juillet débutera lundi dans la chaleur, avec des maxima prévus entre 24 et 28 degrés lundi. Les nuages et un risque de faibles précipitations décourageront toutefois les amateurs de bronzette. Davantage d'éclaircies sont attendues dans le courant de la journée. Le vent restera modéré. Les nuages et quelques ondées locales accueilleront les lève-tôt mardi. Le ciel deviendra plus changeant en cours de journée, avec un risque d'ondée localisée qui persistera. Il fera plus doux que lundi, avec 20 à 24 degrés prévus, sous un vent modéré, à parfois assez fort. Des rafales autour de 50 km/h sont annoncées. A partir de mercredi, le temps sera plus ensoleillé et le mercure grimpera avec 26 degrés jeudi et même 30 degrés vendredi et samedi.