Coronavirus: faut-il reconfiner Anvers? La réponse de l'infectiologue Yves Van Laethem

Faut-il reconfiner Anvers? Des scientifiques estiment que la mesure devrait être prise pour freiner le rebond de l'épidémie. La province du nord du pays concentre 55% des nouveaux cas de coronavirus détectés en Belgique.

Dans le RTL INFO 19H, l'infectiologue Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral pour la crise du coronaviurs, a analysé la situation en répondant aux questions de Salima Belabbas.

Salima Belabbas : A votre avis, faut-il prendre des mesures supplémentaires à Anvers?

Yves Van Laethem : "Très clairement, Anvers est l’épicentre du problème. Le pays a un frémissement un peu partout. Il y a des problèmes plus significatifs dans quelques provinces, entre autres flamandes. Mais Anvers pose un problème particulier."

Salima Belabbas : Quel type de mesure ? Un reconfinement local ?

Yves Van Laethem : "Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais il est clair qu’en dehors de mesures globales, qui seront probablement prises pour le pays, de manière à maintenir ce frémissement global, des mesures particulières doivent être prises à Anvers. Iront-elles jusqu’à un reconfinement local ou dans l’accentuation des techniques de suivi des patients et de dépistage ? On le saura demain."

Salima Belabbas : Aurait-il fallu agir plus tôt ?

Yves Van Laethem : "J’ai envie de dire qu’agir un peu plus rapidement aurait été meilleur. Je pense que toute journée perdue est dommageable. Il n’est pas encore trop tard, mais cette semaine-ci, quelque chose doit changer pour avoir un revirement de la courbe."