Pluie, soleil et ensuite vent: un temps bien indécis pour commencer la semaine

Aujourd'hui, des courants de sud assez chauds remonteront vers notre pays à l'avant d'un système frontal sur l'Angleterre. La nuit suivante et demain mardi, un faible front froid traversera notre territoire de la côte vers les Ardennes.

Aujourd'hui, un front chaud traversera notre pays avec assez bien de nuages et encore quelques petites pluies passagères, surtout en Flandre. Assez rapidement, le temps redeviendra plus sec avec des éclaircies à partir de la France. Les maxima varieront de 24 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 27 ou 28 degrés en Flandre, et même jusqu'à 29 en Lorraine Belge. Le vent sera généralement modéré de secteur sud avec des pointes de 50 km/h. Le long du littoral, le vent basculera en soirée au sud-ouest en devenant assez fort avec des rafales de 60 km/h.

Ce soir

Ce soir et durant la nuit, une faible zone de pluie traversera le pays de la côte vers les Ardennes avec ici et là un peu de pluie ou quelques ondées. Il fera doux avec des minima de 13 degrés en Hautes-Fagnes à localement 18 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest après le passage de la faible zone de pluie.