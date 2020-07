Rugby: après l'intermède Toulon, Julian Savea de retour chez les Hurricanes

L'ancien All Black champion du monde Julian Savea, qui a quitté Toulon et le Top 14 par la petite porte mi-mai, a trouvé refuge dans son club de toujours, les Wellington Hurricanes, a annoncé lundi le club du Super rugby Aotearoa.

Savea, champion du monde 2015 avec les All Blacks, avait connu des débuts difficiles après son arrivée sur la rade à l'été 2018.

"Je vais demander un test ADN. Ce n'est pas Savea qu'on a recruté mais +Savéapas+. Ils ont dû le changer dans l'avion", avait ainsi grincé le président toulonnais de l'époque Mourad Boudjellal, en février 2019, ajoutant que le joueur "n'était plus le bienvenu à Toulon".

L'ailier surpuissant de 29 ans, surnommé "le bus", était reparti en Nouvelle-Zélande, un an avant la fin de son contrat, à la recherche d'un nouveau départ.

C'est dans sa ville et son club de toujours, où il a évolué de 2011 à 2018 et remporté en 2016 le seul titre en Super rugby des Hurricanes, qu'il a trouvé un point de chute.

"Il a joué 100 matchs pour les Hurricanes et a joué un rôle important dans ce qui s'est passé ici par le passé. Nous sommes impatients de bénéficier de son expérience", a déclaré Jason Holland, son nouvel entraîneur.

Savea a inscrit 46 essais en 54 matchs pour les All Blacks, dont huit lors de la campagne mondiale victorieuse de 2015, terminant meilleur marqueur de la compétition. Il ne faisait plus partie des plans de Steve Hansen quatre ans plus tard au Japon, remplacé sur l'aile droite par les nouvelles pépites néo-zélandaises Rieko Ioane et George Bridge.

"Retour au point de départ. J'ai hâte de rejoindre mes frères aux Hurricanes pour le reste de la saison", a tweeté Savea qui s'est dit "heureux et reconnaissant" de l'opportunité qui lui est offerte.

Cependant, les retrouvailles pourraient être de courte durée, car il ne reste que deux matchs à disputer dans le Super Rugby Aotearoa et Holland ne l'a pas retenu pour la rencontre contre les Waikato Chiefs, le 8 août.

La seule chance pour Savea de revêtir cette saison le maillot des Hurricanes sera le 15 août contre les Otago Highlanders.

L'entraîneur des Hurricanes a par ailleurs confirmé la fin de saison du centre très en forme Ngani Laumape et du pilier Fraser Armstrong, blessés lors de la victoire contre les Canterbury Crusaders, samedi (34-32).