Coronavirus: où en est-on avec le formulaire que vous devez remplir après votre séjour à l'étranger?

Le formulaire numérique que toute personne voyageant à l'étranger plus de 48 heures devra remplir sera obligatoire à partir du 1er août.

Les touristes belges qui reviennent de l'étranger devront remplir le formulaire 48 heures avant leur retour. (en savoir plus) Ce dernier est disponible sur le site des affaires étrangères. Uniquement présenté en anglais pour le moment, les autorités travaillent sur une nouvelle version bientôt disponible en néerlandais et en français.

Ce "Passenger Locator Form" vaudra pour tout le monde, indépendamment du moyen de locomotion utilisé. Les modalités de contrôle ne sont pas encore finalisées.

Où en est-on avec ce fameux formulaire? La Première ministre Sophie Wilmès s'est exprimée à ce sujet dans le RTL INFO 19H. "Le formulaire existe déjà pour tous les voyages en avion. Il est en anglais, mais ce n'est pas très compliqué, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider. Ce n'est pas une excuse pour ne pas le remplir, d'autant plus que c'est obligatoire pour monter dans l'avion. Deuxième point, il n'est pas normal d'avoir un formulaire pour arriver en avion sur le territoire et pas en train, en voiture ou à vélo. C'est une anomalie rencontrée. Vous allez pouvoir télécharger ce fameux formulaire, dans plusieurs langues. Vous le renverrez ensuite, et il sera traité de manière automatisée. Attention ce formulaire ne crée pas du droit, ni d'obligation. En dehors du fait que vous remplissez ce formulaire, vous êtes tenus de vous renseigner. Si vous revenez d'une zone rouge, vous devez vous mettre impérativement en quarantaine, c'est la loi."