 Test OnePlus Nord: le meilleur smartphone à 399€ de l'année, sans discussion

Après des modèles 8 et 8 Pro qui montaient fort en gamme et en prix, OnePlus revient à ses premières amours et décline sa gamme avec une modèle à prix contenu. Mais qui ne fait pratiquement aucune concession. C'est donc le meilleur rapport qualité-prix de l'été, tout simplement.

Il y a quelques mois, je me suis montré assez critique envers OnePlus, cette jeune entreprise chinoise qui fabrique des smartphones et quelques écouteurs. En effet, la marque a connu un franc succès et a bâti sa grande communauté de "fans" en proposant, à ses débuts, des smartphones au rapport qualité-prix imbattable. Mais au début de l'année 2020, les OnePlus 8 et 8 Pro ont vu leur prix s'envoler. Certes, ils font actuellement partie des meilleurs smartphones Android du moment, mais je regrettais cette escalade des prix (voir mon article).

On dirait que OnePlus avait déjà dans ses tiroirs de quoi me remettre à ma place: le OnePlus Nord, nouvelle dénomination, est un authentique retour aux sources. Pour 399€, vous avez une fiche technique presque parfaite:

Un bon processeur Qualcomm 765G qui est puissant et intègre un modem 5G. La différence avec le 865 ne dérangera que les gamers purs et durs qui veulent jouer à Fortnite avec les graphismes réglés au maximum. Pour tous les autres usages du quotidien, la puce, épaulée par 8 ou 12 GB de RAM (et 128 ou 256 GB de stockage interne), est un régal de fluidité. OnePlus m'a expliqué que c'est précisément cette puce au bon rapport qualité-prix qui leur a donné l'envie de faire le Nord, car l'entreprise ne voulait pas faire de compromis sur l'expérience utilisateur (et elle a bien raison), après des années de smartphone haut-de-gamme.

Un bel écran AMOLED en Full HD+. Même si ça coûte 2 fois plus cher qu'un écran standard, la différence de qualité est telle que OnePlus ne voulait pas s'en passer. Cerise sur le gâteau: le taux de rafraîchissement à 90 Hz ("inventé" par OnePlus avec le 7 Pro en 2019) est toujours de la partie. Cela apporte une fluidité visuelle de l'interface dont il est devenu difficile de se passer en 2020. Comparé à ses grands frères, le Nord se contente cependant d'un écran plat et non incurvé sur les bords. Une simple question cosmétique.





Un Android 10 au top. La légère surcouche logicielle OxygenOS est certainement l'une des meilleures, si pas la meilleure, de tout le marché des smartphones Android. Elle magnifie le système d'exploitation de Google et le rend encore plus intuitif et agréable à utiliser et à personnaliser. Difficile par la suite de passer à des choses plus conventionnelles ou plus chargées (je pense à tous les logiciels que Samsung installe par défaut et qui 'enferment' les utilisateurs dans un écosystème unique).

Un design réussi. Si elle n'est pas aussi léchée que sur les OnePlus 8 et 8 Pro, la finition du OnePlus Nord est parfaitement maîtrisée et réussie. Sur mon modèle de test, le dos est recouvert d'une couche en verre brillant d'un bleu un peu criard mais pourtant très bien choisi. Effectivement, avec un prix à 399€, OnePlus cible davantage les jeunes que les amateurs d'appareils haut de gamme. Mais dans cette gamme de prix, il faut faire l'impasse sur l'étanchéité certifiée, même si un responsable de l'entreprise m'a confié que le Nord pouvait tomber dans le bain et s'en sortir. Il y a toujours l'interrupteur latéral pour faire passer le smartphone en vibreur ou silencieux. Ne cherchez cependant pas de prise casque ni de port pour une carte mémoire.

Une charge ultrarapide. Rare dans cette gamme de prix, la charge ultra rapide de OnePlus (c'est la technologie Warp 30T propre à l'entreprise) est l'une des plus efficaces du marché. D'une puissance de 30W, elle permet à la batterie de 4.115 mAh de retrouver 75% d'autonomie en 35 minutes, d'après mon test. C'est mieux que certains appareils vendus plus de 1.000€. Avec une batterie à 100%, vous pouvez atteindre les deux jours sans problème, à moins de passer votre temps à regarder des vidéos en streaming. Cependant, le Nord fait l'impasse sur la charge sans fil.

Une seule véritable concession : la photo (et encore)

Comment se fait-il qu'il y a si peu de différences entre le Nord (399€) et les smartphones Android haut de gamme, dont les prix dépassent désormais régulièrement les 1.000€ ?

C'est surtout la partie photo qui marque légèrement le pas, même si ça reste très convenable pour la grande majorité des utilisateurs. Il y a effectivement 4 capteurs à l'arrière (dont un qui ne sert qu'à capter la profondeur de champ pour réussir les portraits, par exemple). Le capteur principal est de 48 MP et est stabilisé, ce qui est intéressant pour les vidéos. Il fait d'excellentes photos en plein jour et ce n'est que lorsque la lumière faiblit un peu qu'on remarque des différences avec les ténors (Samsung et Huawei principalement)

Dans l'ensemble, j'ai trouvé que les photos étaient très souvent réussies, et j'ai apprécié le retour de la lentille dédiée aux macros, donc aux plans très rapprochés. Il y a également un capteur grand angle de 8 MP qui ne s'en sort pas trop mal.

Ajoutez à cela deux capteurs frontaux (sous forme de poinçon élargi dans le coin supérieur gauche) pour faire des selfies et des selfies de groupes (et même se filmer en 4K, c'est inédit), et on se dit que la partie photo n'est finalement qu'une demi concession. Certes, un P40 Pro (999€) reste meilleur car Huawei maîtrise les photos comme personne, mais le Nord coute 600€ de moins !

Conclusion

OnePlus remet les pendules à l'heure et prouve au monde entier, qui lui reprochait parfois de s'embourgeoiser au fil des ans avec des smartphones de plus en plus haut de gamme et de plus en plus chers, qu'il est le roi du rapport qualité-prix.

Et finalement, qu'il est toujours un flagship killer, surnom de ses débuts lié au fait qu'il ridiculisait les smartphones très chers de 2014. Le seul problème, c'est que OnePlus commercialise désormais lui aussi des flagships, donc il risque de se faire du tort à lui-même avec un Nord de grand qualité à 399€.

D'après un responsable de la marque, ce n'est pas un problème. "L'audience est différente, il y a une forte demande pour le 'Best of the Best'", donc pour les modèles 8 et 8 Pro sortis il y a quelques mois.

On n'en doute pas. N'empêche, mettre deux fois plus d'argent pour un smartphone qui n'est clairement pas deux fois meilleur, ce serait un peu bête. Si vous cherchez LE rapport qualité prix du moment, surtout grâce à son écran parfait, sa puissance et sa charge rapide, il faut aller acheter le OnePlus Nord, vendu 399€ (version avec 8 GB de RAM et 128 de stockage interne, c'est largement suffisant) ou 499€ (12 et 256 GB). Il y a même des partenariats avec Proximus pour les payer encore moins chers en les incluant dans un abonnement de 2 ans.