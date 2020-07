Les événements du bar estival de Rock Werchter ont attiré 15.000 personnes

(Belga) Les 36 concerts, les deux soirées de comédie et l'émission de télévision en direct organisés du 2 au 26 juillet sur le terrain du festival de Rock Werchter ont attiré un total de 15.000 visiteurs, ont indiqué lundi les organisateurs du festival. Pour chaque événement, un maximum de 400 personnes était permis. Les recettes de la vente des produits de merchandising et du bar estival de Rock Werchter seront reversées à LIVE2020, le fonds de solidarité par et pour le secteur belge de la musique live.

Les organisateurs reviennent sur l'événement avec satisfaction dans un communiqué. "Dans le bar d'été, 37 associations et leurs quelque 1.300 collaborateurs se sont mis au boulot, sur l'ensemble de la période. Le bar d'été a aussi redonné des perspectives aux artistes qui se sont produits et à leurs équipes, aux collaborateurs de production, aux techniciens spécialisés dans le son/la lumière/la vidéo, aux agents, aux traiteurs, au personnel de sécurité", annoncent les organisateurs. Ils relativisent toutefois la situation. "Jusqu'à présent, les événements en plein air pouvaient réunir jusqu'à 400 personnes, sous des conditions très strictes. Le bar d'été était une bonne solution temporaire, mais certainement pas un modèle rentable. Il n'a pu voir le jour que grâce à l'aide des sponsors et fournisseurs, au soutien de la commune, à l'enthousiasme des nombreux collaborateurs", déclarent les organisateurs, qui aspirent déjà à la prochaine édition de Rock Werchter qui se tiendra du 1er au 4 juillet 2021. (Belga)