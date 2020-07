Le mariage de Bénédicte reporté une 2e fois à cause des nouvelles restrictions

Vous êtes peut-être dans le cas de Bénédicte qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". Elle devait se marier au mois de mai et a finalement reporté la cérémonie à ce samedi 1er août. Depuis hier/lundi, c'est donc la catastrophe puisque de 50, on est passé à 10 invités autorisés à la réception.

Le passe-temps préféré de Bénédicte est de s'occuper de son cheval "Shadow". Elle se rend dans un manège chaque jour. De quoi se changer les idées, surtout après la décision prise hier soir, à savoir reporter son mariage pour la deuxième fois en moins de trois mois. "On l'avait déjà remis une fois. C'était prévu initialement pour le 9 mai. On avait décidé de le reporter au 1er août en se disant que ça allait aller, mais voilà ce qu'on a appris hier", confie-t-elle.

A la place, une petite soirée est prévue samedi soir, juste avec la famille proche et les témoins. "On sera 10 dans mon jardin", précise-t-elle.

Pas non plus de violoniste, ni de chorale gospel comme prévu, mais Bénédicte ne désespère pas. Avec l'organisateur de mariage, elle tente de trouver une nouvelle date pour une réception avec plus d'invités et un budget initial de 15.000 euros.

"Je remets la même logistique et on est reparti. Avec l'attention sur les plannings respectifs. Il faut qu'on ait une bonne entente avec les prestataires et les partenaires pour que, très vite, on puisse définir une autre date", indique Didier Rose, organisateur d'événements.

Bénédicte espère pouvoir organiser l'événement en septembre. "On va encore attendre un peu", confie-t-elle. Une future mariée loin d'être seule dans ce cas.

Didier Rose totalise 14 reports et 2 annulations depuis le mois de mars.