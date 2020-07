Coronavirus - Londres évalue la possibilité d'imposer une quarantaine au retour de Belgique

(Belga) Les voyageurs britanniques qui se rendent en Belgique, au Luxembourg et en Croatie, risquent 14 jours de quarantaine lors de leur retour au Royaume-Uni, rapporte The Times sur son site internet. Le Premier ministre Boris Johnson pointe que l'Europe continentale est en proie à une seconde vague d'épidémie de coronavirus et que le gouvernement est prêt à "prendre les actions nécessaires".

En ce moment, la quarantaine n'est imposée qu'aux voyageurs britanniques revenant d'Espagne. (Belga)