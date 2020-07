Rugby: l'ancien All Black Andy Haden est mort à 69 ans

L'ancien 2e ligne Andy Haden, qui comptait 41 sélections avec les All Blacks dont huit comme capitaine, est mort à 69 ans des suites d'un cancer, a indiqué la Fédération néozélandaise mercredi.

Imposant 2e ligne, Haden a joué 117 matches au total sous le maillot noir dont 41 test-matches internationaux, le premier contre les Lions britanniques et irlandais en 1977, le dernier contre l'Argentine en 1985.

Il était "regardé à l'étranger comme le principal obstacle à surmonter pour pouvoir envisager une victoire contre la Nouvelle-Zélande", estimait l'écrivain spécialiste du rugby, Bob Howitt, qui parlait d'Haden comme un joueur "sans égal sur la scène internationale" à son poste.

Hors du terrain, Haden se battait pour donner un statut professionnel au rugby, avec un but affiché de devenir le "premier millionnaire du rugby", ce qui l'a poussé à venir jouer dans les années 1970 en Europe, en France et en Italie, où les meilleurs pouvaient espérer vivre de leur sport.

"Plus que quiconque, c'est à lui que l'on doit l'accession du rugby au statut professionnel", a rendu hommage son ancien club, le Ponsonby rugby d'Auckland, "les joueurs d'aujourd'hui qui gagnent bien leur vie ont bien des raisons de le remercier".

"Je me souviens de la façon dont il s'occupait des jeunes joueurs qui arrivaient chez les All Blacks, et comment il défendait les droits des joueurs pendant et après sa carrière de joueur", a déclaré le président de la fédération néozélandaise Bill Osborne, ancien coéquipier.

Après sa carrière, Haden a monté avec succès une agence pour représenter des joueurs, mais aussi la mannequin Rachel Hunter.

Nommé ambassadeur de la Coupe du monde 2011 dans son pays, il avait finalement dû démissionner de ce poste honorifique après des commentaires controversés, jugés sexistes et racistes.