"Qu'est-ce qui est possible?": Sophie Wilmès (re)met les choses au clair dans une vidéo explicative

Un ensemble de nouvelles restrictions sont entrées ce mercredi en application afin d'endiguer la recrudescence du coronavirus dans notre pays. Elles concernent notamment la réduction du nombre de personnes autorisées au sein des bulles sociales. Pour bien comprendre les différents changements, la Première ministre Sophie Wilmès a publié une vidéo sur Twitter (Voir au bas de l'article).

Désormais, chaque foyer ne peut côtoyer que 5 personnes considérées comme des contacts rapprochés au maximum, au lieu de 15 par individu précédemment, et ce pour au moins quatre semaines. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas compté dans ces 5 personnes. En-dehors de ces quelques proches, la distanciation sociale est de rigueur. Les rassemblements amicaux, excursions non accompagnées, banquets, mariages et festivités privées sont limités à un groupe de 10 personnes maximum (à nouveau, sans compter les enfants), avec lesquelles il faut maintenir une distance d'1,5 mètre, voire porter un masque. Une exception existe pour les activités sportives encadrées, camps de jeunes, stages, etc., pour lesquels les règles précédentes restent valables.

En ce qui concerne les événements avec public, la limite maximale est fixée à 100 participants en intérieur et 200 à l'extérieur, associée à l'obligation de porter le masque. Il est demandé aux autorités locales d'annuler tout événement qui présenterait un risque.

Dans les magasins, les règles précédentes sont réinstaurées: chaque client doit faire ses courses seul, ou avec un mineur habitant sous le même toit ou une personne en besoin d'assistance, et la présence dans le magasin est limitée à une demi-heure. La récente règle de prise de coordonnées de contact dans l'horeca est élargie à d'autres lieux et commerces, comme les centres sportifs et de bien-être.

Dès ce mercredi, la province d'Anvers, où se concentrent une grande partie des nouveaux cas, devrait imposer de surcroît un couvre-feu entre 23h00 et 06h00 (exception faite des déplacements d'urgence vers le travail ou l'hôpital) et le port du masque dans l'espace public et dans les endroits où la distance sociale d'1,5 mètre ne peut être respectée. Les sports de contact individuels devraient également être interdits, tandis que les sports d'équipe seraient encore tolérés pour les joueurs de moins de 18 ans. Le télétravail deviendrait en outre obligatoire à moins que cela soit absolument impossible. Dans certaines communes, comme Anvers, , des mesures supplémentaires plus strictes pourraient être prévues, comme l'interdiction d'organiser des événements ou des fêtes, et la fermeture des salles de fêtes et des salles de fitness.