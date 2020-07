Wall Street ouvre en hausse avant l'audition des Gafa et une décision de la Fed

Wall Street progressait mercredi en début de séance, attendant le début d'une audition parlementaire des patrons d'Alphabet (maison mère de Google), Amazon, Facebook et Apple et la fin de la réunion monétaire de la Fed.

Vers 14H30 GMT, son indice vedette, le Dow Jones, prenait 0,19% à 26.429,54 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,96% à 10.501,67 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,68% à 3.240,35 points.

La Bourse new-yorkaise avait fini dans le rouge mardi, déçue par les résultats trimestriels de plusieurs grands groupes: le Dow Jones avait cédé 0,77% et le Nasdaq avait baissé de 1,27%.

La commission judiciaire de la Chambre des représentants va interroger mercredi après-midi Sundar Pichai (Alphabet), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) et Jeff Bezos (Amazon), qui s'exprimeront par visioconférence, pandémie de coronavirus oblige.

L'audition porte officiellement sur les pratiques concurrentielles de ces entreprises, mais les parlementaires pourraient interroger les dirigeants sur d'autres sujets, notamment la régulation des contenus en ligne.

"L'impact sur le marché pourrait dépendre du type de questions", prédit JJ Kinahan de TD Ameritrade.

"Est-ce que la conversation va tourner autour de leur démantèlement et de la lutte contre les monopoles ? Il y aura sans doute de l’esbroufe comme c'est souvent le cas avec ce genre d'événements, mais à quel point la discussion va-t-elle devenir sérieuse ?" s'interroge l'expert.

Les titres des quatre géants technologiques étaient tous orientés à la hausse en début de séance.

Les investisseurs guettaient également l'issue, dans l'après-midi, de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

La Banque centrale américaine devrait se contenter de promettre un soutien sans faille à l'économie américaine et maintenir en l'état ses taux directeurs, actuellement dans une fourchette de 0% à 0,25%.

Les commentaires de son patron, Jerome Powell, lors de sa traditionnelle conférence de presse seront toutefois scrutés par le marché.

- Kodak flambe encore -

Par ailleurs, l’avalanche de résultats trimestriels se poursuivait à Wall Street.

L'avionneur Boeing (-3,29%), frappé de plein fouet par l'impact de la pandémie sur le transport aérien et l'interdiction de vol de son 737 MAX, a subi une lourde perte au deuxième trimestre et prévoit de ralentir encore davantage les cadences de production et de licencier encore plus de personnel.

Le groupe a aussi annoncé officiellement qu'il allait arrêter en 2022 la production de son mythique appareil 747, le "Jumbo jet".

Le conglomérat américain General Electric (-4,06%) a également fait part d'une importante perte nette entre avril et juin en raison de la baisse de ses activités dans les secteurs de l'aviation et de l'énergie à cause de la pandémie.

Parmi les autre valeurs, le groupe agroalimentaire Mondelez International, propriétaire des marques de biscuits Lu et Oreo, montait de 1,63%, porté par la hausse de ses ventes en Amérique du Nord au deuxième trimestre à la faveur du confinement.

Amgen chutait de 6,96%. La biotech américaine a toutefois dépassé les attentes trimestrielles, restant relativement immunisée face aux effets du Covid-19 grâce à de nouveaux médicaments comme le traitement contre le psoriasis Otezla.

Le titre d'Eastman Kodak poursuivait lui sa folle ascension, flambant de près de 450% et se voyant interrompu à plusieurs reprises en raison de sa forte volatilité. Le président américain Donald Trump a confirmé mardi un accord avec le célèbre groupe spécialisé dans la photographie, qui va désormais produire des ingrédients pour la pharmacie avec l'aide d'un prêt gouvernemental. L'action avait déjà grimpé de plus de 200% à la clôture de mardi.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine montait à 0,5823% contre 0,5790% mardi soir.