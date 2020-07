Un été 100% belge: connaissez-vous le dropping en pleine nature?

Pas besoin de sens de l’orientation pour l’activité présentée ce mercredi dans notre série "un été 100% belge". Et pourtant, on vous propose de vous abandonner au beau milieu de la forêt ardennaise. L’aventure pour la famille que nous avons suivi débute les yeux masqués, pour arriver au point de départ d’une randonnée dropping dans la région de Rendeux/La Roche. Une fois le masque tombé, à vous de rentrer à la base à travers bois et champs sur des chemins parfois tortueux. Seul moyen pour ne pas vous perdre, un GPS.

Le principe: monter dans une fourgonnette, par groupe (masques buccaux obligatoires pendant le trajet de 5 minutes jusqu’au site de dropping). Chaque participant au dropping met alors un masque pour cacher totalement sa vue. On dépose le groupe au beau milieu de la nature. Chacun descend de la fourgonnette et retire son masque. (pour les yeux, le buccal évidemment aussi une fois dehors). On est un peu désorienté et il faut rentrer à la base aventures, à une petite dizaine de kilomètres de là, et 300 mètres d’altitude plus bas. Tout ça sans carte, guide ou boussole, juste un GPS qui ne montre qu’un trajet mauve. Si la flèche n’est pas alignée avec le tracé mauve, on n’est pas sur le bon chemin…

Après les explications sur le fonctionnement du GPS, chacun met un gilet et on embarque un sac à dos avec un ravitaillement et les coordonnées téléphoniques des organisateurs en cas de problème.

La balade prend environ 3 heures et passe par différents environnements. La plupart du temps au beau milieu de la forêt ardennaise, passage dans de beaux petits villages, chemins tortueux, dans les champs, sur et au bord de l’Ourthe et offre surtout de magnifiques points de vue sur toute la vallée avec notamment à un endroit le coup d’œil sur 7 petits villages différents.

L’activité est très accessible et chouette pour les enfants qui prennent le GPS et guident leurs parents par exemple. Une occasion de découvrir la région de façon originale (prix: 20 euros par personne). Il s'agit d'une des nombreuses activités de la base Wildtrails de Jupille où l’on peut aussi pratiquer du kayak, de la spéléo, quad, bike, spéléo, rafting, tyrolienne…