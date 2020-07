Affaire Maddie McCann - Fin des fouilles dans un jardin ouvrier allemand

(Belga) La police allemande a terminé mercredi ses fouilles dans un jardin ouvrier près de Hanovre, liées à l'enquête relancée récemment sur la disparition de la petite Britannique Maddie McCann, en mai 2007 au Portugal, sans livrer de détails.

A l'aide de plusieurs chiens renifleurs et de pelleteuses, les enquêteurs ont passé toute la journée au peigne fin un petit espace de verdure dans ce lotissement situé à l'ouest de Hanovre, dans le nord de l'Allemagne. De grandes quantités de terre et de pierres ont été transportées à l'extérieur du site bien quadrillé par de nombreux membres des forces de l'ordre, selon un photographe de l'AFP. Les recherches se sont arrêtées en fin d'après-midi après qu'un drone de la police a survolé la zone. Selon le journal Bild, elles ne devraient pas reprendre jeudi. Les enquêteurs n'ont pour le moment donné aucun détail sur le résultat de leurs recherches entamées la veille, ni même expliqué ce qu'ils cherchaient précisément. Plusieurs médias avancent qu'ils ont déterré les fondations d'une ancienne maisonnette comprenant une cave. Le locataire d'un terrain voisin a déclaré au quotidien Bild que la cave existait depuis longtemps. Elle n'aurait pas été recouverte au moment de la démolition de l'abri de jardin situé sur la parcelle fin 2007. Interrogée par l'AFP, une porte-parole du parquet de Brunswick, chargé de l'enquête, n'a pas voulu commenter les opérations en cours. Cette affaire a connu une accélération soudaine début juin avec l'identification d'un nouveau suspect, Christian B., 43 ans, un pédophile allemand multirécidiviste déjà condamné pour un viol au Portugal et actuellement en détention pour une autre affaire.