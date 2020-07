Coronavirus - Le médecin en chef des Cliniques Saint-Jean juge la situation à Bruxelles inquiétante

(Belga) Le pourcentage de tests positifs au coronavirus est de plus en plus conséquent à Bruxelles. "C'est inquiétant. Je pense qu'une situation similaire à Anvers n'est plus très loin à Bruxelles", a déclaré Kenneth Coenye, le médecin en chef des Cliniques Saint-Jean dans la capitale, mercredi soir lors de l'émission Terzake sur la chaine flamande Canvas.

"Nous réalisons environ 500 tests par semaine dans notre hôpital. Les derniers dix jours, nous avions environ 6,8% de résultats positifs. C'est bien plus que fin juin. Nous avions alors 0,8% de tests positifs. Ce qui était alors environ la moyenne nationale", a fait part M. Coenye. L'émission Terzake a mis en avant qu'une augmentation de tests positifs était aussi constatée dans d'autres centres bruxellois. A Anderlecht, il est question d'environ 7% de tests positifs. A Auderghem et Laeken, le pourcentage avoisine 3-4%. Le médecin en chef a évoqué une situation inquiétante dans la capitale. "Je pense qu'une situation à l'anversoise ici à Bruxelles n'est plus très loin. Il s'agit d'une population similaire dans le centre de Bruxelles que dans des zones d'Anvers où les problèmes se posent. Il s'agit de personnes qui souvent se réunissent en grand nombre sous le même toit et de personnes pour dont la vie se passe en large partie en rue. Cela signifie que dans ces concentrations de population, le virus se propage bien plus facilement". M. Coenye confirme aussi qu'une large partie des personnes issues de l'immigration sont testées positives. "Nous avons beaucoup des gens avec la double nationalité qui souhaitent par exemple voyager vers le Maroc et se soumettent dès lors à un test. Des gens dans la trentaine ou la quarantaine. Notre plus grande crainte est que ces personnes infectent leurs parents ou leurs grands-parents".