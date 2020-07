Météo: un temps parfait aujourd'hui, très chaud demain

Le temps sera ensoleillé ce jeudi avec à peine quelques nuages élevés en matinée sur le nord du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le mercure pourrait atteindre 28, voire même 29, degrés en Lorraine belge alors qu'il sera compris entre 23 et 28 degrés ailleurs. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel restera dégagé avec des températures comprises entre 11 et 18 degrés.

Vendredi, le temps sera à nouveau ensoleillé et très chaud. Les maxima se situeront entre 29 à 32 degrés en Ardenne, et entre 33 à 35 degrés dans le centre du pays. Des nuages un peu plus nombreux pourraient dériver sur l'ouest du pays en soirée. Le risque d'une averse ou d'un orage pourrait augmenter la nuit suivante, mais c'est encore incertain à cette heure.

Samedi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Il fera plus variable avec risque de quelques averses éparses. Les maxima seront compris entre 23 degrés à la côte, autour de 27 degrés dans le centre et encore 30 à 32 degrés en Lorraine Belge en en Campine.

Dimanche, le ciel sera changeant à parfois très nuageux avec quelques averses, surtout sur le centre et le nord du pays. A la côte, nous prévoyons de belles éclaircies. Les maxima seront compris entre 20 degrés au littoral et 23 voire 24 degrés ailleurs. (Belga)