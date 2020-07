Le PIB autrichien recule de 12,8% au deuxième trimestre

(Belga) Le PIB autrichien a reculé de 12,8% au deuxième trimestre. La consommation nationale et le commerce international ont été lourdement touchés par les mesures de confinement.

Il s'agit du plus important recul sur base annuelle depuis la Seconde Guerre mondiale. Près de la moitié de cette baisse est imputable à la baisse d'activités dans le commerce, les services de réparation, le transport et le secteur touristique. Les seuls secteurs qui ont été capables de faire face à la tendance négative ont été les télécommunications, la finance et l'immobilier. Les économistes s'attendent à un recul de 7% du PIB sur base annuelle avant une reprise de 4% en 2021. (Belga)