La bourgmestre de Verviers Muriel Targnion est exclue du PS

La bourgmestre de Verviers Muriel Targnion a été exclue du PS, à l'issue d'une saga politique qui secoue la Ville depuis maintenant un mois, a appris Belga à bonne source jeudi.

Depuis un mois, la situation est très tendue au sein du collège verviétois. Le président du CPAS, Hasan Aydin, est dans la ligne de mire d'une majorité d'élus PS et de ses partenaires de majorité le MR et Nouveau Verviers. Le collège avait décidé de l'écarter via une motion de méfiance individuelle mais cette procédure n'avait pu aboutir en raison de la mise sous tutelle de l'Union socialiste communale (USC) de Verviers ainsi que de la Fédération verviétoise du PS par le Boulevard de l'Empereur.

Une motion de méfiance collective avait alors été déposé le 7 juillet dernier sans l'aval de la tutelle, l'objectif du clan de la bourgmestre Muriel Targnion, composé de 7 des 13 élus PS, étant de construire une nouvelle majorité avec le cdH et ainsi écarter définitivement Hasan Aydin. Mais dimanche, Jean-François Istasse et Didier Nyssen, qui soutenaient cette motion, se sont rétractés. Muriel Targnion a alors appelé le même jour à un rassemblement des troupes avec l'appui de la tutelle afin d'arbitrer la situation pour éviter une nouvelle implosion dans les mois à venir.

Muriel Targnion a été entendue mercredi par la commission de vigilance du parti socialiste, qui a décidé jeudi de l'exclure.