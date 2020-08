Attention aux tiques si vous prévoyez du jardinage ou des balades dans les bois: ces acariens sont de retour

Ces 2 dernières années, les tiques avaient fait profil bas à cause de la météo. À cause d'un temps très chaud et très sec dès le mois de juin, les tiques n'avaient pas survécu. Cette année, elles semblent de retour.

Les morsures sont en augmentation pour le mois de juin, par rapport aux années précédentes. Peu- être parce que les Belges ont fait un peu plus de balades en forêt, notamment à cause du confinement. En effet, les promenades étaient alors l'une des seules façons de prendre l'air. L'autre explication, c'est encore la météo. Cette année, il n'a pas fait trop chaud et il y a eu régulièrement de la pluie. Ce qui permet aux tiquer de garder un taux d'humidité suffisant pour survivre.

Il faut rester prudent avec les tiques car elles peuvent transmettre des virus ou des bactéries. En Belgique, seules 14% des tiques sont porteuses de la bactérie borrelia (responsable de la maladie de Lyme). Finalement, les aventuriers belges ont seulement entre 1 et 3% de chance de contracter cette maladie.

Se protéger lorsque que l'on jardine

Conseils : ne pas rester assis trop longtemps vers des buissons bas ou des feuilles mortes, éviter de marcher dans les herbes hautes, porter des vêtements longs ou utiliser un répulsif en forêt et dans le jardin. "Il faut penser à se protéger quand on travaille dans le jardin. Beaucoup de personnes se font mordre dans les jardins, pas parce qu'ils y a plus de tiques mais parce qu'on y passe plus de temps", nous explique Tinne Lernout, épidémiologiste à Sciensano, en charge de la surveillance des tiques.

Au retour de balade, le mieux est de prendre une douche pour faire partir les tiques qui ne sont pas encore attachées. Et bien vérifier dans les endroits chauds (aisselles, aine, arrière du genou). S'il y a une tique, l'enlever rapidement sans l'écraser. Il ne faut pas utiliser de l'alcool, de l'éther ou du savon vaisselle. Il est ensuite recommandé de vérifier pendant un mois qu'il n'y a pas une tâche rouge qui se développe à l'endroit de la morsure. Si elle augmente, consulter un médecin.