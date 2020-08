WNBA - Première défaite de la saison pour Emma Meesseman et les Washington Mystics

(Belga) Après trois victoires de rang, Emma Meesseman et les Washington Mystics ont subi leur première défaite de la saison en WNBA face au Chicago Sky (88-86).

Emma Meesseman a joué 30 minutes et a compilé 9 points, 9 rebonds et 6 assists. Avec cette défaite, Washington partage la tête avec Chicago, Seattle et Minnesota. Indiana, l'équipe de Julie Allemand, occupe la huitième place avec une victoire en trois matches. Indiana affronte Atlanta dimanche. La saison de WNBA devait débuter le 15 mai mais a été reportée à cause du coronavirus. Les 12 équipes ont été rassemblées dans une bulle à l'académie IMG à Bradenton en Floride afin de limiter les risques de contamination au virus. Chaque équipe jouera 22 matches de saison régulière avant les playoffs qui débuteront à la mi-septembre. (Belga)