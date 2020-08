Météo: David Dehenauw annonce l'arrivée d'une vague de chaleur en Belgique

Le mois d'août rattrapera-t-il le mois de juillet côté météo? David Dehenauw, météorologue à l'IRM et sur RTL, a commenté la situation actuelle.

"Le mois de juillet a été médiocre avec quand même un déficit au niveau des précipitations. On a eu un déficit de 30 millimètres en juillet. Cela s'ajoute à des déficits qu'on connaît depuis janvier 2017. C'est toujours un problème grave. Pour l'ensoleillement et les températures, c'est plutôt médiocre."

Le soleil et la chaleur reviennent à partir de la semaine prochaine?

"Oui tout à fait. D'abord un temps variable et frais. A partir de mardi, on va commencer une période sèche durant une semaine avec des températures qui vont monter jusqu'à 30 puis 34-35 le week-end prochain, avec peu ou pas de précipitations durant une semaine."

Va-t-on vivre une vague de chaleur?

"Oui c'est confirmé dans les modèles. Cela va commencer à partir de mercredi. Pour avoir une vague de chaleur, on doit avoir 5 jours consécutifs avec des maximas de 25 degrés ou plus à Uccle, dont trois jours de 30 degrés. On aura une vague de chaleur dimanche prochain. Puis, on doit attendre la première journée en-dessous de 25 degrés pour terminer cette vague. Je pense que ça peut durer une bonne semaine."

Cette vague de chaleur risque d'aggraver la sécheresse qu'on connait en Belgique, en particulier en Wallonie?

"Oui parce que jusqu'à présent, on voit clairement que presque toute la province de Hainaut ainsi que celle du Brabant wallon sont touchées. Elles sont très sèches. La vallée de la Semois l'est aussi", a conclu David Dehenauw.

Prévisions météo de la semaine:

Ce jour , la nébulosité sera variable et le temps restera sec à quelques ondées locales près (principalement l'après-midi). Dans l'avant midi, la nébulosité sera parfois localement abondante sur l'ouest et le centre avec risque de quelques gouttes. A la côte, le temps deviendra généralement ensoleillé dans l'après-midi. Les maxima varieront de 20 degrés à la mer à 24 ou 25 degrés en Lorraine Belge, sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Ce soir , une averse locale sera encore possible sous une nébulosité variable. Cette nuit, le temps sera sec avec de larges éclaircies et parfois des nuages. A l'aube, le risque de quelques averses augmentera au littoral. Minima de 9 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés à la mer. Le vent modéré d'ouest à nord-ouest deviendra faible de sud-ouest.

Lundi , la nébulosité sera d'abord variable à parfois abondante avec des averses à partir de la côte, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra sec à partir du nord-ouest avec de larges éclaircies. Le risque d'une averse se maintiendra jusqu'en soirée dans l'est. Le vent modéré de sud-ouest s'orientera au nord-ouest en cours d'après-midi et s'affaiblira. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 20 à 21 degrés dans le centre du pays.

Mardi , le ciel sera partiellement à très nuageux mais il fera sec. Les maxima oscilleront autour de 22 degrés, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest; au littoral, il s'orientera au nord-ouest.

Mercredi , le temps sera souvent ensoleillé avec des maxima de 26 degrés dans le centre du pays.

Jeudi , le temps deviendra ensoleillé et chaud avec des maxima proches ou légèrement supérieurs à 30 degrés dans la plupart des régions. A la mer, une brise de mer de nord-est pourrait se lever. Ailleurs, le vent sera généralement faible de secteur sud-est.

Vendredi , le temps restera ensoleillé et sera encore plus chaud avec des maxima proches de 33 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible d'est à sud-est. Au littoral, il fera plus frais grâce à la brise de mer.

Samedi , toujours très chaud et ensoleillé avec des maxima entre 30 et 35 degrés.