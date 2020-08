Un été 100% belge: manger de la viande irlandaise et goûteuse chez Stéphane Grulois, chef d'un restaurant gastronomique

Stéphane Grulois, responsable du restaurant Maxens, a ouvert son restaurant il y a 9 ans. Il est également membre de l’Irish Beef Club. Celui qui a gagné le titre de meilleur artisan cuisinier de Belgique en 2011 nous a reçus dans son établissement.

Son restaurant gastronomique ne porte pas son nom par hasard. Maxens pour maximum de sens. Le chef essaie de mêler sens olfactif, visuel et gustatif dans ses assiettes. Il est également ambassadeur de la viande irlandaise (il y a 12 restaurants en Belgique membre de l’Irish Beef Club). Une viande que Stéphane Grulois trouve beaucoup plus goûteuse que la viande belge. "On va régulièrement visiter les fermes, les abattoirs pour voir un peu le processus. Avec la viande belge, on n’a pas ce goût prononcé au goût. En général, une viande belge, on a besoin de la saucer pour avoir quelque chose de plus gustatif", explique-t-il.

Sa passion pour la cuisine est venue dès le plus jeune âge, à 6 ans. Il cuisinait alors avec sa grand-mère. Une passion qui a perduré et qui aujourd’hui encore, à 49 ans, l’anime. Son titre de meilleur artisan cuisinier de Belgique lui a ainsi donné envie d’ouvrir son propre restaurant il y a 9 ans (il était à la base traiteur).

"J’ai commencé la cuisine en disant à ma grand-mère qu’un jour je serai un grand cuisinier", raconte-t-il. "Je n’ai pas la prétention de dire que je le suis devenu, mais j’ai fait un beau parcours. A l’âge de 13 ans, je suis rentré pour la première fois dans une cuisine auprès d’un traiteur. C’est lui qui m’a donné le goût d’évoluer dans le côté traiteur. J’ai remporté le prix de meilleur artisan cuisinier de Belgique. C’est ce qui m’a donné envie d’ouvrir ce restaurant aujourd’hui. La passion reste, même si c’est un métier qui devient de plus en plus difficile car il y a de plus en plus de dureté dans les règles etc… Je ne sais faire que ça."