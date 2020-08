Coronavirus - BILAN MONDIAL: après le couvre-feu, Melbourne ferme ses commerces non-essentiels

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 680.000 morts dans le monde



La pandémie a fait au moins 685.780 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.



Plus de 17,8 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les commerces non essentiels vont devoir fermer à Melbourne

Tous les commerces non essentiels devront fermer leurs portes à compter de jeudi à Melbourne pour endiguer la progression de l'épidémie de coronavirus dans la deuxième ville d'Australie, ont annoncé lundi les autorités locales.



Daniel Andrews, Premier ministre de l'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale, a précisé que la plupart des entreprises devraient fermer à partir de mercredi soir, minuit. Certains secteurs comme la production de viande ou le BTP devront réduire leurs opérations à compter de vendredi.

Philippines: près du quart de la population reconfinée en raison d'un rebond du Covid

Plus de 27 millions de personnes, soit environ le quart de la populationaux Philippines, vont être reconfinées à partir de mardi après le cri d'alarme des associations de médecins qui ont averti que le pays était en train de perdre la bataille contre le Covid-19.



Depuis le début du mois de juin, lorsque la plus grande partie du pays était sortie d'un des confinements les plus longs et les plus stricts de la planète, les infections ont quintuplé, dépassant la barre des 100.000 cas. Dimanche soir, le président Rodrigo Duterte a annoncé un reconfinement dans la capitale, Manille, ainsi que dans quatre provinces environnantes, sur l'île principale de Luzon.

Lourd bilan en Amérique latine et aux Caraïbes



La pandémie a fait plus de 200.000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes, dont près des trois quarts au Brésil et au Mexique, selon un bilan réalisé par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 08h30 GMT.



Avec un total de 200.212 morts (pour 4.919.054 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes sont la deuxième région la plus durement touchée par la pandémie de Covid-19, derrière l'Europe (210.435 décès, 3.189.322 cas).

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec 154.449 morts, suivis du Brésil (93.563), du Mexique (47.472), du Royaume-Uni (46.193) et de l'Inde (37.364).

Interdictions de voyages



La Belgique a interdit les "voyages non essentiels" vers les régions espagnoles de Navarre, Aragon, Barcelone et Lerida en Catalogne, la région lémanique en Suisse (Vaud, Valais, Genève) et le département français de la Mayenne, en raison de leur situation épidémiologique.



Sont aussi inclus sur cette liste "rouge" les régions bulgares de Severoiztochen et Yugozapaden, plusieurs zones de Roumanie (centre, sud-est, Sud-Munténie et Sud-ouest Olténie), et la ville de Leicester (Royaume-Uni). Quarantaine et dépistage sont obligatoires pour les voyageurs en provenance de ces zones qui reviennent en Belgique.

Rebond en Tunisie

Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus a décuplé en Tunisie, un mois après l'ouverture des frontières, et le pays a enregistré le premier mort depuis plusieurs semaines.

L'épidémie sera "très longue" (OMS)

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), réunie samedi à Genève, a prévenu que la pandémie de coronavirus allait probablement être "très longue".



"L'OMS continue d'estimer que le risque posé par le Covid-19 est très élevé", poursuit le communiqué qui souligne l'importance "d'une réponse qui doit être nationale, régionale et globale" face à la pandémie.

A Salzbourg, un festival masqué



La 100e édition du festival de musique, d'opéra et de théâtre de Salzbourg (Autriche), échappant à une vague mondiale d'annulations, a ouvert ses portes ce weekend, avec de nombreuses mesures de protection contre le coronavirus.



Le festival a démarré samedi avec des représentations d'"Elektra", l'opéra de Richard Strauss, et de la pièce "Everyman", jouée chaque année depuis la création de l'événement cette fois devant des spectateurs masqués.