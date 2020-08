Impressionnante trombe marine observée à la Côte belge (vidéo)

Une impressionnante colonne s'est formée à la Côte belge, à Coxyde plus particulièrement, vers midi ce lundi. Vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé des clichés et vidéos du phénomène météorologique via le bouton orange Alertez-nous.

Joint par notre rédaction, l'IRM explique: "C'est une trombe d'eau (marine), pas une tornade. C'est moins intense. C'est la version minimaliste d'une tornade", selon Fabian Debal de l'Institut Royal météorologique. "Ce n'est pas si rare pour la saison, on les retrouve souvent en deuxième partie d'été. Il faut notamment deux éléments: une ascendance (les averses) et des vents de directions différents. (...) Ça reste très impressionnant à observer."

Une trombe marine est une colonne d'air mélangé d'eau en rotation, formant un entonnoir nuageux, sous un nuage convectif au-dessus d'une étendue d'eau. Ces phénomènes de micro-échelle se forment lorsque les conditions sont très instables alors que de l'air froid passe au-dessus d'eaux chaudes. Généralement moins intenses qu'une tornade, elles se dissipent une fois sur la terre.