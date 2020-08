"Si tout le secteur horeca ne respecte pas les mesures, on va droit dans le mur"

(Belga) Si la majorité du secteur horeca respecte actuellement les mesures de distanciation sociale et autres pour endiguer la deuxième vague de Covid-19, ce n'est pas le cas pour certains "cowboys", a indiqué lundi Thierry Neyens, président de la Fédération Horeca Wallonie. "Si on ne s'y met pas tous, on va droit dans le mur et c'est le second lockdown assuré."

M. Neyens réagissait notamment à une scène de fête filmée le week-end dernier dans un restaurant liégeois où les clients dansaient sur les tables, sans respecter les règles de distanciation sociale, mettant ainsi à mal "l'effort réalisé par la majorité du secteur". Quant aux prévisions pour les mois à venir, le président de la fédération horeca ne peut envisager "de perspective avant plusieurs semaines, voire des mois". Il rappelle en outre que le secteur wallon est "complexe", faisant émerger une tendance urbaine mais également une tendance rurale, qui ne présentent pas les mêmes atouts. "En milieu urbain, certaines grandes enseignes hôtelières n'ont pas encore rouvert et d'autres n'affichent que 10% d'occupation. Ils vivent habituellement d'une clientèle internationale qui est liée au tourisme et aux voyages d'affaires." A contrario, les établissements des zones rurales, qui arrivent à bien respecter les règles édictées par le gouvernement ou qui bénéficient d'une terrasse, s'en sortent en grande majorité "très bien", grâce notamment aux nombreux "séjours belgo-belges, de moyenne durée. Ils sont récompensés pour les efforts consentis, et grâce à la météo également". Thierry Neyens appelle les politiques à former un gouvernement de plein exercice capable d'"évaluer l'impact des mesures et d'ensuite prolonger ou renforcer celles-ci afin de soutenir le secteur qui doit l'être", celui-ci étant bientôt confronté au paiement des charges reporté en début de crise. "Parce qu'on constate notamment que, depuis l'annonce des dernières mesures du CNS, les réservations de grandes tablées ont été annulées." (Belga)