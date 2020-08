Les organisateurs du Rapencross de Lokeren espèrent trouver une nouvelle date

(Belga) Le Rapencross de Lokeren aurait dû donner le coup d'envoi de la saison de cyclo-cross en Belgique le 26 septembre mais a été annulé par les autorités communales lundi. Les organisateurs espèrent cependant pouvoir trouver une nouvelle date.

"C'est évidemment dur d'entendre qu'un événement que vous organisez doit être annulé. Nous savons tous que bien d'autres choses priment", a réagi Bram De Brauwer, l'organisateur. Lundi, la commune de Lokeren a décidé d'interdire tous les grands événements pendant tout le mois de septembre dont le Rapencross et le championnat de Belgique pour élites sans contrat et espoirs. Une nouvelle date pourrait cependant être trouvée pour les deux courses. "Personne ne peut prédire comment la situation va évoluer mais nous aimerions trouver une nouvelle date si c'est possible. Seulement, il est encore trop tôt pour savoir quand nous pourrons organiser la course", a conclu Bram De Brauwer.