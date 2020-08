Les jobs étudiants diminuent d'un quart en juillet

(Belga) Durant le premier mois des vacances, 24% d'étudiants en moins ont travaillé par rapport à l'année dernière, lorsqu'un nombre record de jeunes avaient trouvé un job durant les mois d'été, selon les chiffres du bureau d'intérim Randstad. Si la tendance se poursuit sur le reste de la période de vacances estivales, ce sont près de 116.000 étudiants en moins qui travailleront. La fédération sectorielle Federgon a également remarqué une activité nettement moins importante durant cette période.

"Après la chute désastreuse des vacances de Pâques (en plein confinement) au cours de laquelle deux emplois étudiants sur trois ont été supprimés, une amélioration constante a été remarquée les mois suivants", explique Randstad. En juillet, le nombre de jobs étudiants a diminué de 24%, tant en termes d'heures que d'effectifs. En 2019, 465.000 étudiants ont travaillé pendant les mois d'été. La baisse est notable dans presque tous les secteurs. Toutefois, les parcs d'attractions et le secteur horeca affichent, eux, respectivement une baisse de 50% et 30%. Les secteurs industriels (métal, alimentation,...), les banques et les assurances travaillent également avec moins d'étudiants cette année. Dans la construction et la chimie, la baisse reste en revanche assez limitée (-15%). Les seules exceptions sont les petits commerces d'alimentation, la logistique et la santé où l'emploi des étudiants s'est plus ou moins maintenu. Aucun secteur majeur n'en tire de bénéfice. La Fédération pour le secteur intérim Federgon a également connu une baisse significative de l'activité dans les premières semaines de juillet, sans pouvoir la chiffrer toutefois. "Il y a moins de demandes de la part des parcs d'attraction et les entreprises veulent d'abord remettre leurs employés au travail avant d'embaucher des étudiants", a déclaré la porte-parole Lien Persyn. Randstad souligne enfin que l'activité des étudiants s'est redressé durant le mois: au début, la baisse était encore de plus de 30% par rapport à l'année dernière, mais le mois avançant, ce chiffre est tombé à environ 18%. (Belga)