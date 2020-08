Prévisions météo: derniers jours pour se rafraîchir, la chaleur arrive...

Nous vous l'avons annoncée, une vague de chaleur va s'installer petit à petit tout au long de la semaine. Les journées de mardi et de mercredi resteront respirables avant la hausse progressive des températures à partir de jeudi.

Ce mardi matin, après la dissipation de la grisaille matinale locale, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et champs nuageux; ces derniers pourraient encore temporairement donner lieu à une ondée sur l'Ardenne et en Lorraine belge. A la côte, le temps restera assez ensoleillé. En cours d'après-midi, la nébulosité deviendra variable partout et le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 19 degrés en Hautes Fagnes à 24 degrés dans le centre. Le vent sera faible à parfois modéré, de secteur nord à nord-ouest ou de direction variable.

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme, sec et généralement peu nuageux avec essentiellement quelques nuages d'altitude. Les minima seront compris entre 8 et 14 degrés, sous un vent généralement faible, et à la côte modéré, revenant au secteur sud-sud-ouest à sud-sud-est.

Mercredi, le temps sera chaud et le ciel serein à quelques nuages d'altitude près. Les maximas se situeront entre 23 degrés en Haute Ardenne et 28 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-sud-ouest devenant faible de secteur sud en soirée.

Jeudi, le temps sera peu nuageux avec quelques voiles d'altitude. Les maximas atteindront 26 degrés en haute Ardenne ou sur les plages et jusqu'à 32 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud, faiblissant en soirée. Une brise de mer de nord-nord-est pourra se lever au littoral.

Vendredi, il fera à nouveau ensoleillé et chaud. Les maximas se situeront entre 28 degrés en Ardenne ou à la mer et 35 degrés en Campine. Le vent sera faible de secteur est ou de direction variable. A la mer, une brise de mer modérée de nord-est se lèvera dans l'après-midi et fera baisser la température de quelques degrés.

Samedi, les conditions évolueront peu avec du soleil et beaucoup de chaleur. Les maximas oscilleront entre 27 degrés à la mer et 35 degrés dans le centre, voire localement un peu plus. Le vent sera faible de secteur est à sud-est, virant au nord à nord-est. A la côte, il deviendra modéré.

Dimanche, le temps devrait rester sec et ensoleillé. Nous prévoyons encore des maximas supérieurs à 30 degrés en de nombreux endroits. Toutefois, de l'air maritime affluant du nord pourrait temporairement faire baisser les maxima vers des valeurs comprises entre 25 et 30 degrés. Mais ce scénario, incertain, reste à confirmer.

