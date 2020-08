La liste des dommages collatéraux du coronavirus s'allonge: Booking.com licencie un quart de son personnel

La plateforme de réservation d'hébergement en ligne Booking.com a annoncé mardi qu'elle réduirait jusqu'à un quart de ses effectifs en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, menant à des milliers de licenciements.



La compagnie basée à Amsterdam, qui emploie quelque 17.500 personnes à travers le monde, n'a pas donné le nombre exact de postes concernés, affirmant que des détails seront communiqués "dans les semaines et les mois à venir".



Elle a toutefois prévenu que "jusqu'à 25%" des employés pouvaient être touchés par cette mesure "extrêmement difficile".



"La crise du Covid-19 a dévasté l'industrie du voyage, et nous continuons à en ressentir l'impact avec les volumes de voyages qui restent considérablement réduits", a déclaré Booking.com dans un communiqué envoyé à l'AFP.



"Bien que nous ayons fait beaucoup pour sauver autant d'emplois que possible, nous pensons que nous devons restructurer notre organisation pour qu'elle corresponde à nos attentes concernant l'avenir (de l'industrie) du voyage", a ajouté la compagnie.



Elle suit ainsi les traces d'autres plateformes en ligne comme Airbnb et TripAdvisor, qui ont aussi annoncé le licenciement d'environ 25% de leurs effectifs.



Fondé en 1996, Booking.com propose quelque 28 millions d'annonces sur son site, qui est disponible en 43 langues.