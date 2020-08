Coronavirus: 550 Belges bloqués en Suisse à cause d'un imbroglio autour du code couleur (vidéo)

La région lémanique de Suisse (Vaud, Valais, Genève) a été classée en zone rouge. Une région dans laquelle 550 touristes belges sont isolés dans leur hôtel à Zinal et Leysin. L'organisateur du voyage explique pourquoi, selon lui, une si vaste zone est devenue rouge.

Le groupe d'experts qui évalue l'épidémie se réunit ce mardi après-midi pour aborder cette question sensible: pas question de changer les codes couleurs vert, orange et rouge. Mais les spécialistes pourraient affiner les zones et adapter les régions en fonction de la répartition des cas.

Ainsi certains cantons suisses pourraient repasser en zone orange, notamment là où 550 touristes belges sont isolés dans leur hôtel à Zinal et Leysin. L'organisateur du voyage explique pourquoi, selon lui, trois cantons qui bordent le lac Léman sont devenus rouges. "Parce qu'il y avait quelques problèmes dans la ville de Genève, ils ont décidé de prendre la région autour du lac, la région lémanique. Mais tout le monde n'était peut-être pas conscient que dans cette région lémanique il y a trois cantons: le canton de Genève, le canton de Vaud et aussi le canton du Valais qui a seulement quelques kilomètres autour du lac mais qui va très loin à l'intérieur de la Suisse, donc c'est peut-être une raison", a expliqué Johan Swinnen, directeur général de l'ASBL Intersoc, au micro de notre journaliste Elisabeth Wouters.