Coronavirus: une famille de retour de Martinique reçoit des informations contradictoires concernant la mise en quarantaine (vidéo)

Cette situation prête à confusion. Même les compagnies aériennes s’y perdent. Exemple avec cette famille qui est revenue de Martinique. Le territoire est français, même s’il est situé dans les Caraïbes. Il ne faut donc pas respecter de quarantaine au retour. Cette famille a reçu des informations contradictoires. Elle nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous.

Philippe est rentré dimanche matin de Martinique. Dans l’après-midi, chaque membre de sa famille a reçu un message sur son téléphone. "On venait d’une zone rouge, explique Philippe. On devait se mettre en quarantaine et faire le plus rapidement possible un test Covid."

Sur le site des affaires étrangères, la Martinique n’est pas reprise comme une zone rouge. Comme il s’agit d’un département français outre-mer, les voyageurs sont soumis à des règles particulières: ils doivent faire un test 72 heures avant d’arriver en Martinique et remplir une déclaration sur l’honneur, mais il n’est pas question de quarantaine. Télétravail pour Muriel et Blocus confiné pour Kenny

Quand nous les avons rencontrés ce matin, ils se préparaient à passer 15 jours sans sortir de chez eux. Cet après-midi, Philippe contacte le ministère des affaires étrangères qui lui confirme qu’ il s’agit d’une erreur informatique.

Philippe n’a reçu aucune preuve écrite de cette erreur informatique, il espère donc qu’il n’aura pas de problème en cas de contrôle.