Avec les retours de vacances, les médecins sont assaillis d'appels: ils demandent à être déchargés de la paperasse administrative

Les médecins généralistes sont débordés par la paperasse administrative. Avec les retours de vacances, ils sont contraints de remplir de nombreuses formalités, notamment pour les tests Covid et pour les demandes de mises de quarantaine. Ils doivent également répondre aux inquiétudes de certains patients.

"On reçoit de plus en plus d''appels par rapport aux retours de l'étranger. Les gens se posent énormément de questions par rapport au testing, aux mesures à prendre et aux documents à remplir. Et il ne faut pas oublier qu'à côté de ce travail, nous continuons nos consultations. C'est une charge de travail qui s'ajoute à des journées déjà bien longues. Il ne faut pas non plus oublier que cette crise dure déjà depuis un moment et que l'ensemble des soignants est épuisé", nous explique Jimmy Fontaine, vice-président de la société scientifique de médecine générale.

Comment permettre aux médecins de continuer d'exercer sereinement?

Face à cette surcharge de travail, les médecins demandent à pouvoir être déchargés de certaines de ces tâches administratives. "En tant que médecins généralistes, nous constituons la première ligne. Nous restons donc le point d'appel central pour les patients. Je pense que l'on doit jouer ce rôle car on connaît nos patients (...) Mais je trouve dommage que les gens qui reviennent de zones oranges et rouges, et qui reçoivent déjà un SMS, doivent également contacter leur médecin généraliste pour recevoir les documents adéquats pour se faire tester et les documents de mise en quarantaine. On parle souvent du rôle du médecin généraliste qui est central et je pense que pour pouvoir permettre aux médecins généralistes d'assurer un rôle efficace, il faut pouvoir le décharger de ce genre de charges administratives", nous indique le porte-parole.