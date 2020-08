Feu vert de l'autorité de concurrence britannique à l'entrée d'Amazon dans Deliveroo

(Belga) L'autorité de la concurrence (CMA) britannique ne s'oppose pas à l'entrée d'Amazon dans le capital de la société de livraisons de plats Deliveroo, annonce cette dernière mardi dans un communiqué. L'opération prévoit une prise de participation de 16%.

La CMA (Competition and Markets Authority) fait valoir que l'investissement minoritaire d'Amazon "n'a pas eu pour conséquence, et ne devrait pas avoir pour conséquence, d'affecter la concurrence de manière substantielle". L'enquête de la CMA a duré 15 mois. Cette décision intervient pour Deliveroo dans un contexte de forte croissance et d'amélioration de sa situation financière depuis le début de la crise sanitaire, souligne la société qui affirme travailler aujourd'hui avec 100.000 restaurants répartis dans une quinzaine de pays dont la Belgique. "La plupart sont des restaurants indépendants, très nombreux à avoir rejoint la plateforme pendant la crise sanitaire", souligne Deliveroo. Depuis le début de l'année, 30.000 restaurants ont rejoint la plate-forme. Grâce à l'investissement d'Amazon, Deliveroo entend "rendre un service hyper personnalisé à ses clients, avec une plus grande sélection et un plus grand choix; poursuivre le développement de son concept pionnier de cuisines fonctionnant exclusivement en livraison; et développer de nouveaux outils technologiques pour aider les restaurants à s'adapter et à réussir, en cette période de changements sans précédent". (Belga)