Une boucherie fermée à Saint-Gilles pour "manquements flagrants aux règles d'hygiène": 40 kilos de viande détruits

La zone de police Bruxelles-Midi et la commune de Saint-Gilles ont effectué, début juillet, un contrôle en matière d'hygiène et de propreté dans des commerces du quartier de la Porte de Hal, a indiqué la zone mardi. A l'issue de l'inspection, une boucherie a été fermée pour "manquements flagrants aux règles d'hygiène et de conservation des aliments", et une quantité de 40 kilos de viande ont été saisis et détruits. Un avertissement a par ailleurs été adressé à une pizzeria qui ne satisfaisait pas totalement à ces règles, a précisé la police.



Les services de police et ceux de l'inspection de la commune de Saint-Gilles ont aussi contrôlé d'autres commerces proches de la gare du Midi, menant à la fermeture d'une société de transport et à la destruction d'une quantité de 50 kilos de denrées alimentaires. "Ces contrôles sont d'une importance capitale. Et ils le sont encore plus en cette période de crise sanitaire", a déclaré le commissaire Evangelisti, responsable des actions de contrôles sur le territoire de Saint-Gilles. Ces actions vont se poursuivre et se concentrer sur les commerces alimentaires, a encore indiqué la zone de police.