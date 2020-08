Météo - La première vague de chaleur arrive en Belgique: les prévisions pour les prochains jours

Quelques nuages se partageront le ciel avec de larges éclaircies ce mardi après-midi. Il fera sec avec des maxima entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 24 ou 25 degrés en Campine, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible et viendra de l'ouest, nord-ouest.



Ce soir et cette nuit, le temps sera calme, sec et généralement peu nuageux avec quelques nuages d'altitude. Les minima seront compris entre 9 et 14 degrés. Mercredi, le temps sera chaud et ensoleillé. Les maxima se situeront entre 24 degrés en Haute Ardenne et 29 degrés en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud­, sud­-ouest. Une brise de mer pourra se former au littoral en fin d'après­ midi. Jeudi, le temps sera très chaud et ensoleillé avec quelques rares voiles d'altitude. Les maxima oscilleront entre 27 ou 28 degrés en Haute Ardenne et 33 degrés en Campine. Vendredi, le temps sera à nouveau très chaud et ensoleillé. Les maxima atteindront ou dépasseront partout les 30 degrés, avec probablement 35 degrés en Campine. Ce week-end, il fera encore très chaud samedi avec entre 30 et 35 degrés attendus dans l'intérieur des terres alors qu'un vent modéré à assez fort pourrait limiter les maxima à 24 ou 25 degrés à la Côte. Le ciel sera encore largement dégagé avec un soleil généreux.

Le mercure sera sensiblement identique dimanche avec toutefois quelques développements nuageux en cours de journée avec la possibilité d'une averse à caractère orageux, principalement sur le relief ardennais.

Quels sont les réflexes à avoir?

Sur son site internet, l'IRM indique qu'avec de telles températures, les règles suivantes minimales devraient être appliquées aux personnes âgées et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants. La situation doit être suivie de près car les données actuelles indiquent qu'un passage au niveau orange est possible.