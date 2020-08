Chaos sur le rail vers Ostende: la SNCB va mettre en place un système d'enregistrement

La Ville d'Ostende et la SNCB sont parvenues à un accord mardi sur un plan de sécurité pour le trafic chargé en direction du littoral. Toute personne qui se rend à la mer pourra volontairement s'inscrire sur l'application de la SNCB et les passagers seront triés par destination à la gare.



Le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein (Open Vld), a exigé ce plan à la suite du chaos observé vendredi soir en gare de la cité balnéaire, provoqué par des problèmes sur le réseau ferroviaire. Il avait annoncé samedi ne pas vouloir de trains supplémentaires en direction de la Côte tant qu'il n'y avait pas de "solide" plan de sécurité établi par la SCNB.

Les voyageurs pourront bientôt s'inscrire volontairement grâce à un système d'enregistrement. "Quiconque vient à la mer ou rentre chez lui peut indiquer dans l'application exactement quel train il veut prendre", affirme M. Tommelein. "Cela lui permettra d'obtenir des renseignements sur ces trains".

Les informations dispensées sur l'application de la SNCB concerneront l'affluence, les retards ou les perturbations. La société de transport diffusera également ces informations au moyen de grands panneaux d'affichage LED à l'extérieur de la gare d'Ostende et d'écrans d'information dans la ville. Le tri des passagers en fonction de leur destination devrait aussi permettre le respect des distances de sécurité et une meilleure gestion de la foule au sein de la gare. M.Tommelein s'est dit soulagé qu'il y ait un accord, lui permettant "d'affronter le week-end et la canicule l'esprit tranquille."