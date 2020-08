WTA Palerme - Alison Van Uytvanck s'incline face à Martic, 15ème au classement WTA

(Belga) Après la défaite de Kirsten Flipkens et d'Elise Mertens, Alison Van Uytvanck (WTA 57) a été éliminée lors du premier tour du tournoi WTA de Palerme, épreuve sur terre battue dotée de 202.250 dollars. Le tournoi de Palerme marque la reprise du circuit féminin de tennis, arrêté en mars en raison du coronavirus.

Après s'être qualifiée pour le second tour du double avec Greet Minnen lundi, Van Uyvanck s'est inclinée face à la Croate Petra Martic (WTA 15) en simple. Il aura fallu 1h05 à la numéro 15 mondiale pour éliminer Van Uytvanck 6-0, 6-3. Martic affrontera Liudmila Samsonova (WTA 117), tombeuse de Kirsten Flipkens, lors du deuxième tour. Flipkens, Mertens et Van Uytvanck, les trois Belges encore en lice en simple, sont donc déjà éliminées. En double, Yanina Wickmayer et l'Allemande Laura Siegemund affrontent mardi la paire italienne Federica Bilardo et Dalila Spiteri pour défier Alison Van Uytvanck et Greet Minnen lors du deuxième tour.