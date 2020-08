Coronavirus - À Bruxelles, un 'Brosella XXS' et Hello Summer pour donner un côté festif malgré le Covid

(Belga) Pas de Brussels Summer Festival ni de foire du midi cette année à Bruxelles mais la ville maintient plusieurs événements, tous adaptés aux circonstances engendrées par la pandémie de coronavirus. Au mois d'août, il y aura donc tout de même des concerts, des animations et des spectacles. Chaque fin de semaine jusqu'à la fin du mois se dérouleront des concerts sur l'esplanade de l'ex-Cité administrative. Dès jeudi, la Ville de Bruxelles proposera des animations gratuites dans plusieurs quartiers excentrés dans le cadre de l'événement estival Hello Summer. Le 'Brosella Festival' se tiendra, quant à lui, du 6 au 9 août prochain.

A partir du jeudi 6 août, "Hello Summer" proposera des rendez-vous musicaux de style varié dans le cadre des mesures de soutien en faveur des secteurs les plus touchés. Ce ne sera plus dans le Parc de Bruxelles, comme en juillet, mais sur l'esplanade située derrière la colonne du Congrès. Coronavirus oblige, le port du masque sera obligatoire, tout comme la réservation, en raison de la capacité limitée de ces événements (via l'adresse: https://hellosummerfocusmusic.tickoweb.be). Le nombre de spectateurs sera limité à 200. En plus de l'aspect musical, le festival Hello Summer prévoit plusieurs autres activités: par exemple des contes, des activités circassiennes, un atelier de réparation de vélo, des tatouages éphémères. La programmation peut être consultée sur le site www.hellosummer.be. Les organisateurs du "Brosella Festival", qui se tiendra du 6 au 9 août au théâtre de Verdure, au pied de l'Atomium, sous une forme adaptée "Brosella XXS", ont décidé de réduire la capacité d'accueil de l'événement à 200 festivaliers par session. Deux sessions de musique sont prévues chaque jour ainsi qu'un spectacle supplémentaire pour les enfants et leurs parents le samedi et le dimanche. Les mesures de distanciation sociale seront respectées et le port du masque obligatoire. Les inscriptions sont obligatoires et nominatives. Elles se font via le site brosella2020.tickoweb.be.