Prévisions météo: après un week-end à plus de 35 degrés, nous n'en aurons pas fini avec la chaleur...

Ce jeudi, le temps restera souvent ensoleillé et très chaud avec parfois quelques voiles de nuages élevés, voire un peu plus de nuages moyens sur l'ouest. Dans l'intérieur du pays, les températures atteindront 27 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 31 à 32 degrés sur le centre et jusqu'à 33 degrés en Campine. Le long du littoral, le mercure atteindra 28 degrés, puis une brise de mer fera redescendre les températures en cours d'après-midi. Le vent sera généralement faible de sud à sud-est ou de direction variable, en Ardenne parfois modéré. Le long du littoral, une brise de mer modérée de nord à nord-est se lèvera l'après-midi.

L'Institut royal météorologique (IRM) a placé l'entièreté du pays, à l'exception de la Côte, en alerte orange. "Dans de telles circonstances de températures élevées, les règles suivantes minimales sont d’application : boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres. Soyez pre^ts et suivez les conseils donne´s par les autorite´s compe´tentes. La situation doit être suivie de près", prévient l'IRM.

Ce soir et cette nuit, l'atmosphère sera calme et douce sous un ciel dégagé. Les minima varieront entre 10 et 18 degrés avec un vent généralement faible de sud-est.

Vendredi, le temps sera sec et ensoleillé avec des températures très élevées. Les maxima se situeront autour de 30 degrés en Ardenne, de 31 ou 32°C à la côte et entre 32 et 35 degrés ailleurs. Le vent sera souvent faible de secteur est à sud-est. A la côte, une brise de mer modérée de nord-est se lèvera dans le courant de l'après-midi.

Samedi, le temps restera ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux, mais le temps restera sec. Il fera encore plus chaud avec des maxima de l'ordre de 31 degrés à la côte ou en Haute Ardenne et de 32 à localement 37 degrés ailleurs. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur nord-est. A la côte, une brise modérée de nord-est se lèvera en cours de journée.

Dimanche, le temps sera souvent ensoleillé avec à nouveau quelques passages nuageux et un risque de développement de foyers orageux isolés. Il fera toujours très chaud avec des maxima de 30 à 35 degrés dans l'intérieur du pays, sous un vent faible à modéré de nord-est.

En début de semaine, le temps sec, assez ensoleillé et chaud se poursuivra avec des maxima de 29 à 36 degrés dans les terres où le vent sera faible de direction variable ou de secteur est à nord-est. Une averse ou un orage isolé n'est pas exclu.

A partir de mercredi, les prévisions deviennent plus incertaines. Une dégradation, dont l'intensité reste à définir, pourrait se mettre en place à partir de l'ouest du pays avec la possibilité d'averses orageuses. Les maxima devraient encore toutefois atteindre ou dépasser 30 degrés sur la partie centrale du pays.

Un vaste complexe dépressionnaire s'étend de l'Islande au Proche Atlantique. D'autre part, une zone de hautes pressions se renforce sur les Pays Baltes. Ce jeudi et vendredi, ces deux systèmes dirigeront sur notre pays un flux de sud-est transportant une masse d'air continental, sec et de plus en plus chaud depuis l'Europe centrale et l'est du Bassin méditerranéen.

Dès samedi, un nouveau noyau dépressionnaire en provenance du Golfe de Gascogne se positionnera sur la France. Il dirigera sur nos régions une masse d'air encore un peu plus chaud depuis la Péninsule Ibérique et le sud-ouest de la France.