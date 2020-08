Tennis: Kyrgios a "très peu de chances" d'aller à Roland-Garros à cause de la pandémie

Après avoir déclaré forfait pour l'US Open, l'Australien Nick Kyrgios a dit jeudi qu'il y avait "très peu de chances" de le voir voyager en Europe pour participer à Roland-Garros, à cause de la pandémie de coronavirus.

"Si je devais jouer, je préférerais probablement aller en Europe (plutôt qu'aux Etats-Unis, ndlr) à cette époque de l'année, avec tout ce qui se passe", a d'abord indiqué le 40e mondial à la chaîne de télévision australienne Channel Nine.

Mais "il y a très peu de chances que je joue en Europe", a-t-il embrayé. "Pour être honnête, elles sont presque nulles".

"Je vais utiliser ce temps pour rester à la maison, m'entraîner, être avec ma famille, avec mes amis, et juste agir de manière responsable et attendre de meilleures circonstances pour jouer", a-t-il ajouté.

Samedi dernier, l'Australien avait annoncé qu'il ne se rendrait pas à New York pour y disputer l'US Open (31 août-13 septembre) en raison des risques sanitaires aux Etats-Unis.

Mardi, c'est l'Espagnol tenant du titre Rafael Nadal qui a fait de même, pour les mêmes raisons, pointant également la "folie" du nouveau calendrier ATP, qui prévoit coup sur coup l'US Open et Roland-Garros (27 septembre-11 octobre), chacun précédé d'un Masters 1000, celui de Cincinnati relocalisé à New York et celui de Rome.

Chez les femmes, la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty ne sera pas non plus du voyage à New York, en raison des "risques importants" liés à la pandémie.

Kyrgios a par ailleurs émis des doutes sur la tenue du premier tournoi du Grand Chelem 2021, chez lui en Australie: "C'est une triste période pour Melbourne, je ne suis pas sûr que l'Open d'Australie puisse avoir lieu", en janvier prochain, comme prévu.

Ces dernières semaines, l'Australien a fortement critiqué Novak Djokovic et les joueurs ayant participé à l'Adria Tour, un tournoi exhibition à travers les Balkans organisé par le Serbe N.1 mondial, avec public et sans distanciation, lors duquel plusieurs joueurs dont Djokovic ont été contaminés par le Covid-19.