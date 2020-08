La marmite belge bouillonne

(Belga) Les Belges devront se mettre à l'abri d'un soleil de plomb et d'une chaleur digne des plus belles canicules jeudi après-midi. Le mercure grimpera jusqu'à 27 ou 28°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 33°C en Campine, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le long du littoral bénéficiera de températures plus douces, avec 24°C prévus et une brise de mer modérée. Ailleurs, le vent sera généralement faible.

La soirée et la nuit de jeudi seront calmes et douces, sous un ciel dégagé. La couette sera certainement de trop, avec 17°C attendus pendant la nuit et même plus de 20°C dans les grandes villes. Soleil, chaleur et sécheresse définiront la journée de vendredi. La température grimpera encore, avec 30 ou 31°C en Ardenne et 35°C voire plus en Campine. Le vente restera faible sauf à la Côte, où une brise de mer modérée se lèvera en fin d'après-midi. La soirée de vendredi restera une véritable fournaise et la nuit s'annonce encore ardente, avec 15 à 20°C prévus, sous un vent faible. Un petit plongeon ne sera pas de refus samedi, avec des maxima toujours sur une pente ascendante: 28°C en bord de mer et 37°C en Campine. La chaleur persistera encore dimanche et une bonne partie de la semaine prochaine, l'IRM prévoyant des maxima supérieurs à 30°C jusqu'à jeudi prochain au moins.