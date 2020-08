Pologne: des députés aux couleurs LGBT pour protester contre le président

(Belga) Des députés polonais ont arboré les couleurs du drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT en signe de protestation contre le président conservateur Andrzej Duda, jeudi au cours de sa prestation de serment à Varsovie.

Les élus, parmi lesquels des membres du parti de gauche Razem, portaient des habits de couleurs vives et des masques arc-en-ciel, en contraste saisissant avec la sobriété des vêtements des autres parlementaires présents pour la circonstance. Pendant la campagne électorale en vue de la présidentielle de juillet, les conservateurs au pouvoir en Pologne, au premier rang desquels le chef de l'Etat sortant, Andrzej Duda, ont largement eu recours à une rhétorique contre la communauté LGBT dans ce pays profondément catholique, suscitant des protestations des institutions internationales. M. Duda, qui a été, avec 51% des suffrages, reconduit pour cinq ans dans ses fonctions à l'issue de ce scrutin, avait alors comparé "l'idéologie LGBT" au "néo-bolchévisme". Nombre d'élus de l'opposition et de représentants de premier plan de la société civile ne se sont pas déplacés pour la prestation de serment, sur fond de pandémie de Covid-19 qui avait d'ailleurs provoqué le report de mai à juillet de l'élection. Seuls 29% des Polonais soutiennent le mariage homosexuel, selon un sondage d'opinion réalisé en 2019 par l'institut CBOS. Plusieurs villes en Pologne se sont d'ailleurs récemment officiellement déclarées "zones sans idéologie LGBT". La semaine dernière, trois personnes, des militants LGBT selon les médias polonais, ont été inculpées pour avoir recouvert une statue de Jésus et d'autres monuments de la capitale polonaise de drapeaux arc-en-ciel. (Belga)