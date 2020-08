Coronavirus - La Flandre passe en orange foncé sur la carte du Centre européen: qu'est-ce que ça signifie?

La Flandre apparaît désormais en orange foncé sur la carte épidémiologique européenne du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Pourquoi? Car la région compte plus de 60 nouveaux cas de coronavirus pour 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines. La Wallonie reste quant à elle en orange clair, avec entre 20 et 60 contaminations pour 100.000 habitants sur la même période.

En Europe occidentale, seule la Flandre et plusieurs régions espagnoles et portugaises sont indiquées en orange foncé. Parmi les zones en rouge figure le Luxembourg. Le pays vient d'enregistrer plus de 120 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, mais explique que ce chiffre est élevé parce que de nombreux tests y sont réalisés. Plusieurs régions d'Espagne, y compris la Catalogne, sont également marquées en rouge, tout comme différentes régions de Roumanie et de Bulgarie.