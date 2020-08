Coronavirus - Plus d'un million de cas déclarés en Afrique

(Belga) Le continent africain a franchi jeudi la barre du million de cas de nouveau coronavirus officiellement déclarés, dont plus de la moitié enregistrés en Afrique du Sud, selon un comptage de l'AFP à 21h30 GMT.

L'Afrique du Sud est de loin le pays le plus touché par la pandémie, avec 538.184 cas, et 8.307 cas supplémentaires annoncés jeudi. Le pays enregistre 9.604 décès (+306). Le nombre des personnes guéries s'établit à 387.316. L'Egypte a enregistré près de 95.000 cas et le Nigeria près de 45.000. (Belga)