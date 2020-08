GP de République tchèque de MotoGP: Marquez pas là, Quartararo mène la danse

Pole positions, victoires, sans-faute: dominateur lors des deux premières manches de la saison de MotoGP, Fabio Quartararo a une nouvelle occasion d'engranger le plus de points possible en l'absence de Marc Marquez ce week-end au GP de République tchèque.

L'Espagnol de Honda, champion du monde en titre et habituel favori, a dû être réopéré lundi après s'être fracturé le bras droit en chutant lors du premier rendez-vous. Il est forfait pour la deuxième course de rang et remplacé par le pilote d'essais allemand Stefan Bradl, champion du monde Moto2 en 2011.

Au classement des pilotes, son compteur va rester à 0, quand Quartararo a engrangé le maximum de 50 unités fin juillet, au démarrage d'une saison retardée par la pandémie de nouveau coronavirus.

Le Français assure malgré tout ne pas penser au titre "pour le moment" et prendre les courses "les unes après les autres", "sans pression". "Pour moi, le championnat est le même avec ou sans Marc", poursuit-il. "Il faut se battre de la même manière pour ce que tu veux."

Après deux épreuves (sur 14 dans la catégorie reine, 15 en Moto2 et Moto3) sur le même circuit, à Jerez (Espagne), le championnat du monde change de décor en rejoignant Brno, première d'une série de trois manches en trois semaines avec l'Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg, les 16 et 23 août.

- Quartararo "impatient" -

"C'est une piste que j'aime beaucoup. Nous savons depuis l'an dernier que nous pouvons y être rapides (il s'est classé 7e en 2019, ndlr) et que nous sommes performants, même si ça n'est pas le meilleur endroit pour notre moto", pas la plus puissante en ligne droite, estime le pilote de Yamaha-SRT. "C'est super d'y aller après deux victoires et nous visons le podium. Nos attentes sont élevées et je suis impatient !"

Pour défier "El Diablo", on attend de nouveau les Yamaha officielles, la marque ayant trusté cinq des six places sur le podium des deux premières épreuves.

"La moto fonctionne bien, même sous des chaleurs extrêmes, ce qui nous avait posé des problèmes par le passé. Ces progrès me rendent encore plus impatient et curieux de voir ce que nous pouvons faire à Brno", anticipe l'Espagnol Maverick Vinales, deuxième du classement à dix longueurs de Quartararo.

"C'est toujours un week-end spécial pour moi. C'est là où j'ai remporté mon premier succès (en Mondial) en 125cc en 1996, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais", ajoute l'Italien Valentino Rossi, monté sur le podium (3e) à Jerez pour la première fois depuis quinze mois "longs et difficiles".

Certes ce ne sont que des chiffres mais, s'il remontait sur la boîte dimanche, ce serait la 200e fois pour le "Docteur" dans la catégorie reine. "Ca n'est pas ma motivation principale mais j'en suis fier", ne cache-t-il pas.

- Dovizioso a des "attentes élévées" -

Troisième du classement avec 24 unités de retard, l'Italien Andrea Dovizioso a aussi "des attentes élevées" sur un circuit qui leur a réussi, à lui et à sa Ducati, avec une victoire en 2018 et une deuxième place en 2019.

Deuxième Français, Johann Zarco considère qu'il "peut mieux faire" au guidon d'une Ducati-Avintia à laquelle son "adaptation est un peu plus longue que prévu". Le pilote, qui a profité de sa semaine de repos pour fêter ses 30 ans avec ses proches, se fixe pour objectif de "reconfirmer le top 10" de la manche précédente (9e) et de réaliser une "meilleure qualification".

Outre le décor et des températures plus respirables, rien ne change sur le front des mesures sanitaires: le GP se déroule à huis clos, avec des effectifs réduits et en respectant distanciation sociale et gestes barrières. Le test positif au Covid-19 du pilote mexicain de F1 Sergio Pérez la semaine dernière a d'ailleurs rappelé à ses homologues du MotoGP la nécessité d'être prudent.

En Moto2, les trois premières courses de la saison, débutée au Qatar début mars, ont consacré autant de vainqueurs différents: le Japonais Tetsuta Nagashima (Kalex), les Italiens Enea Bastianini (Kalex) et Luca Marini (Kalex), que cinq points séparent, dans cet ordre, au championnat.

En Moto3, l'Espagnol Albert Arenas (KTM), vainqueur des deux premières manches et leader du classement mondial, voudra effacer sa chute du dernier GP.