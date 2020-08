Vous avez trop chaud aujourd'hui? Ce sera PIRE demain

La chaleur s'installe dans notre pays pendant plus jours. Le thermomètre va grimper jusqu'à 35 degrés aujourd'hui. Et cette canicule va durer. C'est ce qu'expliquait Vanessa Matagne sur le plateau du RTL INFO 13h.

La Belgique est placée en vigilance orange au moment où nous écrivons cet article (13h30), à l'exception de la Côte. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? "C'est une question de température, vous vous en doutez, explique Vanessa Matagne. Aujourd'hui, le niveau d'avertissement a été relevé d'un cran, alerte orange aux fortes chaleurs sur presque tout le pays. Puisqu'en fait, nous sommes dans une série de 3 jours consécutifs où la moyenne des températures maximales est de plus de 32 degrés. Nous allons donc avoir très chaud cet après-midi et malheureusement, si vous souffrez de ces fortes chaleurs, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. À partir de demain, il fera encore plus chaud, jusqu'à 37 degrés dans certaines régions. Je rappelle que ces températures sont celles à l'ombre. Au soleil, il fera donc encore beaucoup plus chaud."

Alerte rouge

Le pays sera placé en alerte rouge demain, à certains endroits. "Pour ces régions, à partir de demain et pour une grande partie du week-end, le pays sera placé en alerte rouge. C'est tout de même le niveau le plus élevé. Et avec de telles températures, la qualité de l'air est médiocre aujourd'hui, elle le sera encore plus demain. Donc attention si vous y êtes sensibles. Je vous rappelle aussi qu'il faut vraiment éviter tous les efforts extérieurs."

Cette vague de chaleur va-t-elle durer au-delà du week-end? "Oui, fortement au-delà du week-end. On prévoit qu'elle pourrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine. On prévoit encore jusqu'à 30 degrés pour la journée de jeudi, même si le temps sera un peu différent avec plus d'humidité. Un temps lourd pour la semaine prochaine et le retour de quelques orages."

Conseils de l'IRM

Pour vivre au mieux ces températures importantes, l'IRM donne plusieurs conseils, les voici."Boire beaucoup, veiller à maintenir un bon "régime salé", se reposer le plus possible, séjourner dans un local rafraîchi, en cas de déshydratation, utiliser des lingettes humides, éviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protéger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes."

